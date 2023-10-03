Альберт Батыргазиев: «Хотел бы пожелать Гассиеву не опускать руки. Уверен, он со всем справится»

Альберт Батыргазиев высказался о поражении Мурата Гассиева от Отто Валлина.

«По итогам этого боя я хотел бы пожелать Мурату не опускать руки, а продолжать трудиться и двигаться к своей цели. Мурат – сильный человек. Уверен, он справится с этим всем.

Бой был очень близким, отдать победу можно было обоим, но вот подняли руку Валлину. Что тут скажешь… Я жду следующий бой Мурата, чтобы он вернулся на победную волну», – сказал олимпийский чемпион .

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