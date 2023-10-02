Чжан Чжилей: «Фьюри должен победить Усика. У него преимущества почти во всем»

Теги Александр Усик Чжан Чжилей Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чжан Чжилей оценил шансы Усика в поединке с Фьюри.

«Усик обладает колоссальным мастерством, а его набор навыков невероятен. Но у Тайсона Фьюри есть почти все преимущества, которые могут быть. Рост, мощь, дистанция, пластичность... Он должен победить. Но увидим», – заявил китайский боксер Чжан Чжилей.

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