Гассиев – о поведении Валлина на битве взглядов: «Я проявил уважение, а он – нет. Не обижаюсь на Отто»

Мурат Гассиев прокомментировал отказ Валлина пожимать руку на битве взглядов.

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто то жмет руку, а кто-то – нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как-то непривычно.

Можно ли назвать Валлина самым серьезным моим соперником в тяжелом весе? Я не могу кого то выделять. Каждый соперник по своему сложный. Я думаю, у нас будет очень интересный бой», – сказал боксер-тяжеловес .

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Валлин отказался жать руку Гассиеву на битве взглядов: «Уважаю Мурата, но я тут не для дружбы»