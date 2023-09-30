Гассиев – о поведении Валлина на битве взглядов: «Я проявил уважение, а он – нет. Не обижаюсь на Отто»

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев прокомментировал отказ Валлина пожимать руку на битве взглядов.

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто то жмет руку, а кто-то – нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как-то непривычно.

Можно ли назвать Валлина самым серьезным моим соперником в тяжелом весе? Я не могу кого то выделять. Каждый соперник по своему сложный. Я думаю, у нас будет очень интересный бой», – сказал боксер-тяжеловес Мурат Гассиев.

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1 комментарий

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Руди Фёллер
Надеюсь накажет его Мурат на ринге
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