Лебедев – о поединке Гассиева и Валлина: «Мурат – фаворит, но это супертяжелый вес. Тут все может произойти»

Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя Мурата Гассиева и Отто Валлина.

«Мурата последнее время критикует публика. Мол, вот ты побеждаешь, но якобы против тебя мешков каких-то ставят. От себя могу сказать, что я знаю Мурата, он готовится к боям очень ответственно!

Другое дело: в какой он форме сейчас? И стоит ли у него цель быть номером один в супертяжелом весе? Сразу вспоминаю бой Мурата против . Он разобрал его по полочкам. Вот тогда у был пик карьеры, а сейчас я не знаю, какая у него форма и цель в боксе.

Конечно, фаворит – Мурат. Мы хотим его победы! Но не забывайте, что это супертяжелый вес. Тут все может произойти», – заявил экс-чемпион мира по боксу .

Поединок между Гассиевым и Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе состоится 30 сентября в Анталье, Турция.

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