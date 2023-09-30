Валлин отказался жать руку Гассиеву на битве взглядов: «Уважаю Мурата, но я тут не для дружбы»

Отто Валлин объяснил отказ жать руку Мурату Гассиеву.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю , как боксера.

Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», – сказал шведский тяжеловес Отто Валлин.

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