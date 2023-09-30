Вечер бокса в Анталье: Гассиев против Валлина и другие бои
В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым (30-1) и Отто Валлином (25-1) за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.
Другие бои вечера:
- Фатих Хелеш (17-1-1) vs Хусейн Байсангуров (21-1);
- Владимир Саруханян (16-0) vs Бурак Аккус (10-6);
- Луис Мигель Байона (6-0) vs Бахромжон Фозилов (10-2-3).
Прямую трансляцию турнира проведет «Первый канал». Начало главного боя в 23:15 по мск.
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