Вечер бокса в Анталье: Гассиев против Валлина и другие бои

Теги Владимир Саруханян Мурат Гассиев бокс Хасан Байсангуров Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым (30-1) и Отто Валлином (25-1) за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Другие бои вечера:

  • Фатих Хелеш (17-1-1) vs Хусейн Байсангуров (21-1);
  • Владимир Саруханян (16-0) vs Бурак Аккус (10-6);
  • Луис Мигель Байона (6-0) vs Бахромжон Фозилов (10-2-3).

Прямую трансляцию турнира проведет «Первый канал». Начало главного боя в 23:15 по мск.

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