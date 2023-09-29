Тренер Бивола – о бое Гассиева и Валлина: «Не вижу проблем для Мурата. Он должен выигрывать»

Тренер Дмитрия Бивола сделал прогноз на бой Гассиева и Валлина.

« должен выигрывать, и я не вижу каких‑то проблем для Мурата в этом бою. Валлин не того уровня. Да, он провел бой с , но он выходил на него просто как оппонент.

Хотя все‑таки навязал сопротивление. Но по итогам просмотра того боя не могу что‑то отметить в Валлине», – сказал тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Поединок между Гассиевым и Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе состоится 30 сентября в Анталье, Турция.

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