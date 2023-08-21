Райан Гарсия – о словах О’Мэлли про Дэвиса: «Тебя просто нокаутируют»

Райан Гарсия отреагировал на слова Шона О’Мэлли о Джервонте Дэвисе.

«Сахарок Шон, ты хорош и все такое. Но перестань говорить об этом, я собираю вещи. Тебя просто нокаутируют», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе Райан Гарсия.

Напомним, что вчера О’Мэлли заявил, что хочет вырубить Джервонту Дэвиса.

Шон О’Мэлли: «Это лишь начало моей эры. Буду править до 2035-го»

Абсурд на UFC 292: издевательства от наследника Конора, 30-24 на судейских записках и ни одного тейкдауна от Стерлинга