Райан Гарсия – о словах О’Мэлли про Дэвиса: «Тебя просто нокаутируют»

Теги UFC MMA бокс Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия отреагировал на слова Шона О’Мэлли о Джервонте Дэвисе.

«Сахарок Шон, ты хорош и все такое. Но перестань говорить об этом, я собираю вещи. Тебя просто нокаутируют», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе Райан Гарсия.

Напомним, что вчера О’Мэлли заявил, что хочет вырубить Джервонту Дэвиса.

Шон О’Мэлли: «Это лишь начало моей эры. Буду править до 2035-го»

Абсурд на UFC 292: издевательства от наследника Конора, 30-24 на судейских записках и ни одного тейкдауна от Стерлинга

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
факты про футбол
А Райан здает о чём говорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий