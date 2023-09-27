UFC 294: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Где и во сколько смотреть UFC 294?
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 21:00 по московскому времени.
Кард турнира:
- Ислам Махачев – Чарльз Оливейра;
- Пауло Коста – Хамзат Чимаев;
- Нассурдин Имавов – Икрам Алискеров;
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Тим Элиотт – Мухаммад Мокаев;
- Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
- Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.
«Дагестанские горы против бразильских джунглей». Махачев выложил пост в честь поединка с Оливейрой
Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение
Комментарии