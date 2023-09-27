UFC 294: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Ислам Махачев Чарльз Оливейра Хамзат Чимаев Махачев - Оливейра UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Где и во сколько смотреть UFC 294?

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 21:00 по московскому времени.

Кард турнира:

  • Ислам Махачев – Чарльз Оливейра;
  • Пауло Коста – Хамзат Чимаев;
  • Нассурдин Имавов – Икрам Алискеров;
  • Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
  • Тим Элиотт – Мухаммад Мокаев;
  • Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;
  • Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.

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