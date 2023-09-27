UFC 294: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между и .

Где и во сколько смотреть UFC 294?

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 21:00 по московскому времени.

Кард турнира:

Ислам Махачев – Чарльз Оливейра;

Пауло Коста – Хамзат Чимаев;

Нассурдин Имавов – Икрам Алискеров;

Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

Тим Элиотт – Мухаммад Мокаев;

Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров;

Шарабутдин Магомедов – Бруну Силва.

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