Александр Волков: «Стараюсь избегать конфликтных ситуаций и решать все мирным путем»

Теги UFC MMA Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что старается избегать конфликтных ситуаций.

«Когда дрался на улице? Это было очень давно. Даже не могу вспомнить, когда именно. Наверное, еще в институтские или в школьные времена, если можно называть это дракой.

Скажем так, осознанность у меня наступила достаточно быстро, и я понял, что последствия этих драк не стоят того. Стараюсь избегать конфликтных ситуаций, но если они возникают, стараюсь уладить все мирным путем.

Если есть что-то, угрожающее семье, то приходится это решать, но в целом я в такие вещи особо не лезу», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков – о следующем поединке: «Скорее всего, подерусь в начале 2024 года»

Александр Волков: «Пока остальные проигрывали, я учился. Наступило мое время!»

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