Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Александр Волков поднялся с седьмой на шестую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.

В обновленном списке лучших бойцов дивизиона Волков (37-10) обошел Тая Туивасу (15-6), который потерял две позиции и теперь занимает восьмое место.

Сирил Ган (12-2) и Сергей Павлович (18-1) продолжают делить первую строчку рейтинга.

Волков победил в UFC редким приемом. На пути к чемпионству Павлович – их бой возможен?

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий