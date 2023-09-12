Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC
Александр Волков поднялся с седьмой на шестую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.
В обновленном списке лучших бойцов дивизиона Волков (37-10) обошел Тая Туивасу (15-6), который потерял две позиции и теперь занимает восьмое место.
Сирил Ган (12-2) и Сергей Павлович (18-1) продолжают делить первую строчку рейтинга.
Волков победил в UFC редким приемом. На пути к чемпионству Павлович – их бой возможен?
«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях
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