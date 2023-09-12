Александр Волков поднялся на шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC

Александр Волков поднялся с седьмой на шестую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.

В обновленном списке лучших бойцов дивизиона Волков (37-10) обошел (15-6), который потерял две позиции и теперь занимает восьмое место.

(12-2) и (18-1) продолжают делить первую строчку рейтинга.

Волков победил в UFC редким приемом. На пути к чемпионству Павлович – их бой возможен?

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS