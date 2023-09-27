Гассиев против Валлина: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Где и во сколько смотреть бой Гассиева и Валлина

Прямую трансляцию турнира проведет «Первый канал». Начало главного боя в 23:15 по мск.

Кард турнира

  • Мурат Гассиев vs Отто Валлин;
  • Фатих Хелеш vs Хусейн Байсангуров;
  • Луис Мигель Байона vs Бахромжон Фозилов.

Гассиев – о критике за выбор соперников: «Эксперты всегда недовольны: то Лебедев старый, то Усик – такой»

Тренер Гассиева – об армянском паспорте Мурата: «Он взял второе гражданство, но остается россиянином»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий