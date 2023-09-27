Гассиев против Валлина: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между и Отто Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

Где и во сколько смотреть бой Гассиева и Валлина

Прямую трансляцию турнира проведет «Первый канал». Начало главного боя в 23:15 по мск.

Кард турнира

Мурат Гассиев vs Отто Валлин;

Фатих Хелеш vs Хусейн Байсангуров;

Луис Мигель Байона vs Бахромжон Фозилов.

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