Гассиев против Валлина: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В субботу 30 сентября в Анталье (Турция) года состоится бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином за титул WBA Inter-Continental в тяжелом весе.
Где и во сколько смотреть бой Гассиева и Валлина
Прямую трансляцию турнира проведет «Первый канал». Начало главного боя в 23:15 по мск.
Кард турнира
- Мурат Гассиев vs Отто Валлин;
- Фатих Хелеш vs Хусейн Байсангуров;
- Луис Мигель Байона vs Бахромжон Фозилов.
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