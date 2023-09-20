Абильхан Аманкул: «Хочу стать великим чемпионом, как Канело. Для меня большая мотивация тренироваться с ним»

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Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Абильхан Аманкул (4-0, 4КО) рассказал про свой предстоящий бой в андеркарде вечера бокса Сауль Альварес – Джермелл Чарло.

– Как проходит подготовка к предстоящему бою? Ожидали ли выступить в данном ивенте?

– Еще за пару месяцев я знал, что выступлю в андеркарде у Канело. Подготовка проходит хорошо, все идет по плану.

– Известно ли имя соперника? Сколько раундов и будут ли стоять титулы на кону?

– Мой соперник известен. Но пока непонятно, сколько будет раундов: четыре или шесть.

– Вы тренируетесь в одном зале с Канело. Каково это заниматься с одним из лучших боксеров мира?

– До этого дня мы тренировались с «Канело» в одном зале. Но сейчас в Лас-Вегасе уже готовимся по отдельности. Для нас это большая мотивация тренироваться с таким боксером, как Альварес. Многому учимся у него. Хотим стать великим чемпионом, как он, – отметил Аманкул.

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