Абильхан Аманкул: «Хочу стать великим чемпионом, как Канело. Для меня большая мотивация тренироваться с ним»
Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Абильхан Аманкул (4-0, 4КО) рассказал про свой предстоящий бой в андеркарде вечера бокса Сауль Альварес – Джермелл Чарло.
– Как проходит подготовка к предстоящему бою? Ожидали ли выступить в данном ивенте?
– Еще за пару месяцев я знал, что выступлю в андеркарде у Канело. Подготовка проходит хорошо, все идет по плану.
– Известно ли имя соперника? Сколько раундов и будут ли стоять титулы на кону?
– Мой соперник известен. Но пока непонятно, сколько будет раундов: четыре или шесть.
– Вы тренируетесь в одном зале с Канело. Каково это заниматься с одним из лучших боксеров мира?
– До этого дня мы тренировались с «Канело» в одном зале. Но сейчас в Лас-Вегасе уже готовимся по отдельности. Для нас это большая мотивация тренироваться с таким боксером, как Альварес. Многому учимся у него. Хотим стать великим чемпионом, как он, – отметил Аманкул.
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