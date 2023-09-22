Реванш между Монсоном и Тактаровым отменен

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Повторный поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменен.

Бойцы должны были подраться 29 сентября в главном карде турнира лиги Top Fight.

Первый поединок, который состоялся в августе и прошел по правилам бокса, завершился вничью.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»

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4 комментария

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dimpa
Прекрасная новость.
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Джанлука Нальюка
Кому вообще пришло в голову повторить это позорище.
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Ват-сон
бог услышал молитвы болельщиков)) как после этого в него не верить?)
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Василий Петров
Как теперь жить после этой новости?
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