Реванш между Монсоном и Тактаровым отменен

Повторный поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменен.

Бойцы должны были подраться 29 сентября в главном карде турнира лиги Top Fight.

Первый поединок, который состоялся в августе и прошел по правилам бокса, завершился вничью.

Тактаров вернулся на ринг спустя 15 лет: получил по затылку от Монсона, но провел болевой. Ветеранов разнимали команды

Олег Тактаров: «Я жалел Монсона. Старался его тыкать прямыми. Как-то не по себе бить российского депутата»