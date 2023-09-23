Тренер Джервонты Дэвиса: «Мы пытаемся заключить сделку, которая перевернет мир»

Тренер Джервонты Дэвиса анонсировал сделку, которая «перевернет мир».

«Сейчас приближается что-то большое. Я могу вам это сказать. Такое затишье случилось не просто так. Мы пытаемся заключить сделку, которая перевернет мир», – заявил Келвин Форд.

В апреле Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде. На его счету 29 побед (27 нокаутом).

О’Мэлли – о поединке с Джервонтой Дэвисом: «Богом клянусь, это когда-нибудь состоится»

Шакур Стивенсон: «Мой бой против Дэвиса станет главным событием всего бокса»