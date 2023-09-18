Шакур Стивенсон: «Мой бой против Дэвиса станет главным событием всего бокса»

Теги бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Стивенсон считает, что его поединок с Дэвисом станет лучшим во всем боксе.

«Я не так популярен, как Дэвис. Кто я такой, чтобы бросать вызов главной звезде бокса? Это должен захотеть и сделать именно он. Я был бы в восторге от этого поединка. Это лучший поединок в боксе, и я хочу показать всему миру, что это действительно так», – заявил призер Олимпийских игр Шакур Стивенсон.

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