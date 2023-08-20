Шон О’Мэлли: «Я не против вырубить Джервонту Дэвиса»

Теги UFC MMA бокс Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли рассказал о желании провести бой с Джервонтой Дэвисом.

«Я не против вырубить Дэвиса. Знаю, что люди будут писать: «Да ты просто пытаешься быть похожим на Конора». Но я уверен, что этот поединок состоится. Хочу побоксировать с ним.

Кажется, он маленького роста, хотя я никогда не видел его вживую. Если вокруг боя будет достаточно шума, UFC точно организует это», – сказал чемпион промоушена в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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4 комментария

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Чигорин
Почему каждый мма-шный придурок, чуть едва добившись успеха, начинает приставать к боксёрам с глупыми идеями ??! Денег охота, так шли бы сразу в бокс, кто не даёт. Ну конченому дебилу понятно , что по правилам бокса Фьюри убьёт Нганну, а уж Дэвис от Пуделя живого места не оставит...
+12
-1
+11
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Мяти
Оййййй фсё 🙄
+1
0
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Евгений Цыбульников
Ахаха) надо сразу Канело бросать вызов, зачем мелочиться так))
0
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Ratmir90
Ответ Чигорин
Почему каждый мма-шный придурок, чуть едва добившись успеха, начинает приставать к боксёрам с глупыми идеями ??! Денег охота, так шли бы сразу в бокс, кто не даёт. Ну конченому дебилу понятно , что по правилам бокса Фьюри убьёт Нганну, а уж Дэвис от Пуделя живого места не оставит...
У мма шников есть какие то комплексы, ну и хотят заработать денег. Мне вот интересно перед тем как дать интервью они анализировали свои мысли? Думается что нет, просто тут все понятно
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