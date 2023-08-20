Шон О’Мэлли: «Я не против вырубить Джервонту Дэвиса»

Шон О’Мэлли рассказал о желании провести бой с Джервонтой Дэвисом.

«Я не против вырубить . Знаю, что люди будут писать: «Да ты просто пытаешься быть похожим на ». Но я уверен, что этот поединок состоится. Хочу побоксировать с ним.

Кажется, он маленького роста, хотя я никогда не видел его вживую. Если вокруг боя будет достаточно шума, UFC точно организует это», – сказал чемпион промоушена в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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