Физиев – о дебюте в UFC: «Перед боем Хабиб подошел, пожелал удачи. Я от него не ожидал вообще»

Рафаэль Физиев вспомнил дебют в UFC в апреле-2019.

В первом поединке под эгидой промоушена Физиев проиграл нокаутом россиянину Магомеду Мустафаеву.

– В тот день дрался с . Удалось пообщаться с командой Махачева?

– Мы пересеклись, руку пожали. «Салам, салам». Хабиб тогда подошел, я от него не ожидал вообще. «Салам, как дела, удачи в бою, туда-сюда». Он довольно тепло, от души подошел. Приятно было.

С Исламом только «Салам, салам» было. Абулманап Нурмагомедов? Мне за честь было просто подойти, руку пожать. Потому что тренер. Я поздоровался, уважение проявил. И все, – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

Физиев – о критике от Махачева: «Мне самому интересно, справлюсь ли я с элитным борцом»

Физиев ответил Гамроту: «Бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой?»