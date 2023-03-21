Рафаэль Физиев: «Моя цель – показывать зрелищные бои»

Шестой номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев прокомментировал поражение на турнире UFC 286.

«Моя цель – показывать хорошие и зрелищные бои. В субботу у меня это получилось. Мое лицо выдержало такие плюхи, все было круто. Этот бой будет интересно пересматривать не раз и не два, он останется в памяти у людей. Это моя цель в этом спорте – остаться интересным бойцом», – заявил Физиев.

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