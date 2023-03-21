Рафаэль Физиев: «Моя цель – показывать зрелищные бои»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Шестой номер рейтинга легковесов UFC Рафаэль Физиев прокомментировал поражение Джастину Гейджи на турнире UFC 286.

«Моя цель – показывать хорошие и зрелищные бои. В субботу у меня это получилось. Мое лицо выдержало такие плюхи, все было круто. Этот бой будет интересно пересматривать не раз и не два, он останется в памяти у людей. Это моя цель в этом спорте – остаться интересным бойцом», – заявил Физиев.

Менеджер поддержал Физиева после проигрыша Гейджи. Ян отреагировал в комментариях

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7 комментариев

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Panther Black
харош хоть не победил но до конца боролся
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skorpion n
Ответ anvarbegov78@icloud.com
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alexander bakulin
неделю назад он говорил, что его цель стать чемпионом. неплохо ему джастин курс поменял.
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anvarbegov78@icloud.com
Мышление очкошника
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Abid_88
Ответ Данил
Вряд ли и без такого подхода можно было бы думать о поясе. Вытянуть борьбу на топ-уровень базовому ударнику в 30 лет наверное нереальная задача. Так что хоть зрелищные бои, у большинства и этого нет
Он неоднократно заявлял о своих чемпионских амбициях , даже нашел «дыры» в технике Ислама и планировал этим воспользоваться в их бою.
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Данил
Ответ Abid_88
Наследник Гейджи, с таким подходом можно забыть о поясе.
Вряд ли и без такого подхода можно было бы думать о поясе. Вытянуть борьбу на топ-уровень базовому ударнику в 30 лет наверное нереальная задача. Так что хоть зрелищные бои, у большинства и этого нет
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уличный иуда
Еще может дыры у Махачева поискать?
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Abid_88
Наследник Гейджи, с таким подходом можно забыть о поясе.
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