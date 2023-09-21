Официально: Пантожа и Ройвал подерутся за пояс в наилегчайшем весе UFC

Теги наилегчайший вес UFC Дана Уайт MMA Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Алешандре Пантожа и Брэндон Ройвал подерутся за титул UFC в наилегчайшем весе.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Пантожа и Ройвал сразятся за титул в наилегчайшем весе в соглавном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе.

Пантожа – чемпион UFC в наилегчайшем весе, отобравший пояс у Брэндона Морено в июле 2023 года.

Ройвал идет на серии из трех побед, а последний раз проигрывал Пантоже в августе 2021 года.

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