Уайт – о родителях: «Их смерть не вызвала у меня никаких эмоций. Думаю только о детях»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал о своих отношениях с родителями.

«У меня никогда не было желания изменить прошлое. Я вынес ценный урок – понял, что не хочу быть таким же, какими были мои родители.

Они недавно умерли. Мне не было грустно. Честно говоря, эти события не вызвали у меня никаких эмоций. Отношения с родителями я давно оставил в прошлом, а сейчас меня интересуют только мои дети», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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2 комментария

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D
нету слов
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dreamstep
У всех разные отношения с родителями, многое идёт из детства, поэтому тоже нормальная реакция. Кто знает что в семье было.
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