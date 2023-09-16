Уайт – о родителях: «Их смерть не вызвала у меня никаких эмоций. Думаю только о детях»
Дана Уайт рассказал о своих отношениях с родителями.
«У меня никогда не было желания изменить прошлое. Я вынес ценный урок – понял, что не хочу быть таким же, какими были мои родители.
Они недавно умерли. Мне не было грустно. Честно говоря, эти события не вызвали у меня никаких эмоций. Отношения с родителями я давно оставил в прошлом, а сейчас меня интересуют только мои дети», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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