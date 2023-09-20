Тайсон Фьюри: «Хочу возглавить список Forbes и сняться в голливудском фильме. В боксе я уже всего добился»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри рассказал о новых карьерных целях.

«У меня есть две цели: хочу возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, а еще планирую сняться в голливудском фильме.

В спорте я добился всего, что мог, и завоевал все пояса, которые только можно завоевать. Все кончено», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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2 комментария

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Scorpion
Что ты там завоевал? Выходи и дерись за абсолютку большой кусок жира.
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ILya__Filimonov
Флойда не переплюнет
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