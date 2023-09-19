«Кинопоиск» покажет бои сестры Рахмонова и Солдаткина на Претендентской серии Даны Уайта

«Кинопоиск» продолжает показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.

Эпизоды выходят эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам, сезон завершится 11 октября.

Участниками нового сезона стали двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).

19 сентября Газиев встретится с Грегом Веласко, 26 сентября Солдаткин подерется с Марио Пиаззоном, а Рахмонова проведет бой с Эрнестой Карикайте из Литвы.

Уайт – о возможном возвращении Диаза в UFC: «Мы любим этого парня, посмотрим»

Уайт – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор готов»