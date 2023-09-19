«Кинопоиск» покажет бои сестры Рахмонова и Солдаткина на Претендентской серии Даны Уайта

Теги Дана Уайт Шавкат Рахмонов Сора Рахмонова Александр Солдаткин Спорт Казахстана

«Кинопоиск» продолжает показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.

Эпизоды выходят эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам, сезон завершится 11 октября.

Участниками нового сезона стали двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и Александр Солдаткин (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).

19 сентября Газиев встретится с Грегом Веласко, 26 сентября Солдаткин подерется с Марио Пиаззоном, а Рахмонова проведет бой с Эрнестой Карикайте из Литвы.

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6 комментариев

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WT-hock
Это мы смотрим!

p.s. кинопоиск на ufc основательно подсел
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Евгений Цыбульников
Не знаю, насколько это будет популярно у нас, но как по мне - это круто, что на кинопоиске стали выкладывать TUF и подобные вещи
+9
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Михаил Булгаков
Ответ Евгений Цыбульников
Не знаю, насколько это будет популярно у нас, но как по мне - это круто, что на кинопоиске стали выкладывать TUF и подобные вещи
На этих отборах много наших бьется, хоть и совсем неизвестных. В любом случае круто, что есть возможность поддержать и посмотреть одноклубникам и близким!

Я как раз жду бой своего одноклубника Саши Солдаткина в сентябре на dwc, но покупать подписку на один бой точно не готов)
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Михаил Булгаков
Ответ Евгений Цыбульников
Понимаю)) прикольно Мне организация оплачивает подписку Яндекс, так бы тоже не брал, наверное. Не знаю
На яндекс то у меня есть, а вот если единственный вариант посмотреть был бы espn какой-нибудь, тот тут проблема))
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Serdar Yazlyew
А кто тренера то?
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Евгений Цыбульников
Ответ Михаил Булгаков
На этих отборах много наших бьется, хоть и совсем неизвестных. В любом случае круто, что есть возможность поддержать и посмотреть одноклубникам и близким! Я как раз жду бой своего одноклубника Саши Солдаткина в сентябре на dwc, но покупать подписку на один бой точно не готов)
Понимаю)) прикольно
Мне организация оплачивает подписку Яндекс, так бы тоже не брал, наверное. Не знаю
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