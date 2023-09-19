«Кинопоиск» покажет бои сестры Рахмонова и Солдаткина на Претендентской серии Даны Уайта
«Кинопоиск» продолжает показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.
Эпизоды выходят эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам, сезон завершится 11 октября.
Участниками нового сезона стали двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и Александр Солдаткин (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).
19 сентября Газиев встретится с Грегом Веласко, 26 сентября Солдаткин подерется с Марио Пиаззоном, а Рахмонова проведет бой с Эрнестой Карикайте из Литвы.
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p.s. кинопоиск на ufc основательно подсел
Я как раз жду бой своего одноклубника Саши Солдаткина в сентябре на dwc, но покупать подписку на один бой точно не готов)
Мне организация оплачивает подписку Яндекс, так бы тоже не брал, наверное. Не знаю