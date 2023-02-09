Хавьер Мендес: «Махачев зачистит легкий дивизион, а потом будет драться за титул полусреднего веса»
Тренер зала АКА Хавьер Мендес уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев будет драться за титул в полусреднем весе.
«Я на 100% уверен, что это произойдет. Я знаю, что Ислам хочет подняться. Когда он решит, что время пришло, это случится.
Он собирается зачистить свой дивизион, а потому будет драться за титул в полусреднего веса. Кто бы ни был чемпионом на то время, у меня нет сомнений, что он победит», – сказал Мендес.
12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.
Махачева изменила история с мельдонием: потерял бой в UFC и до сих пор переживает из-за критики
Вспомнил тут случай, когда Альдо был на пике тоже р4р, то предложил Хабибу бой, тот сразу отказался, типа малышей не бью) он понимал, что у Жозе топовая защита от тдд. Тут же аналогия с Махачевым, но с Волком бой приняли. У Алекса нет такой защиты от тдд и лоукиков как у пикового Альдо. Вот и делайте выводы, кто в этой игре как играет.