Хавьер Мендес: «Махачев зачистит легкий дивизион, а потом будет драться за титул полусреднего веса»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев будет драться за титул в полусреднем весе.

«Я на 100% уверен, что это произойдет. Я знаю, что Ислам хочет подняться. Когда он решит, что время пришло, это случится.

Он собирается зачистить свой дивизион, а потому будет драться за титул в полусреднего веса. Кто бы ни был чемпионом на то время, у меня нет сомнений, что он победит», – сказал Мендес.

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