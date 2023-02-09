Хавьер Мендес: «Махачев зачистит легкий дивизион, а потом будет драться за титул полусреднего веса»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер зала АКА Хавьер Мендес уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев будет драться за титул в полусреднем весе.

«Я на 100% уверен, что это произойдет. Я знаю, что Ислам хочет подняться. Когда он решит, что время пришло, это случится.

Он собирается зачистить свой дивизион, а потому будет драться за титул в полусреднего веса. Кто бы ни был чемпионом на то время, у меня нет сомнений, что он победит», – сказал Мендес.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

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3 комментария

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Isa Babaev
Ответ sanek maloi
От Волка он уже свой дивизион зачищает) просто хотят по лёгкому 1 строчку р4р получить. Ну если в полусреднем на тот момент будет удобный по стилю чемп, конечно попробует завоевать. Вспомнил тут случай, когда Альдо был на пике тоже р4р, то предложил Хабибу бой, тот сразу отказался, типа малышей не бью) он понимал, что у Жозе топовая защита от тдд. Тут же аналогия с Махачевым, но с Волком бой приняли. У Алекса нет такой защиты от тдд и лоукиков как у пикового Альдо. Вот и делайте выводы, кто в этой игре как играет.
Санек Санек, после позорного поражения Оливейры тебя не было слышно 4 месяца, а тут объявился в надежде что Волк выиграет Ислама ?
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sanek maloi
От Волка он уже свой дивизион зачищает) просто хотят по лёгкому 1 строчку р4р получить. Ну если в полусреднем на тот момент будет удобный по стилю чемп, конечно попробует завоевать.

Вспомнил тут случай, когда Альдо был на пике тоже р4р, то предложил Хабибу бой, тот сразу отказался, типа малышей не бью) он понимал, что у Жозе топовая защита от тдд. Тут же аналогия с Махачевым, но с Волком бой приняли. У Алекса нет такой защиты от тдд и лоукиков как у пикового Альдо. Вот и делайте выводы, кто в этой игре как играет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mister1
Оч плрхо так говорить заранее, перед главным боем в карьере , кто знает что за темная лошадка Волконавски этот. Как бы не пришлось спускаться в полулегкий и там просить реванш 😂😂
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