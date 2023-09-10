Волков возмутился из-за отсутствия бонуса за победу над Туивасой: «Не понимаю, почему не получил его, фанаты возмущены»

Александр Волков потребовал бонус за лучшее выступление на UFC 293.

«Не понимаю, почему я сегодня не получил бонус? Вижу, что фанаты в комментариях тоже негодуют по этому поводу.

Это была моя первая победа сабмишеном в UFC, это было хорошее выступление против опасного бойца на его родине.

Поэтому я не понимаю… Не знаю, кому задать этот вопрос. Когда я проводил удушение, то вспомнил Алексея Олейника и все, чему он меня научил», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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