Волков возмутился из-за отсутствия бонуса за победу над Туивасой: «Не понимаю, почему не получил его, фанаты возмущены»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Александр Волков потребовал бонус за лучшее выступление на UFC 293.

«Не понимаю, почему я сегодня не получил бонус? Вижу, что фанаты в комментариях тоже негодуют по этому поводу.

Это была моя первая победа сабмишеном в UFC, это было хорошее выступление против опасного бойца на его родине.

Поэтому я не понимаю… Не знаю, кому задать этот вопрос. Когда я проводил удушение, то вспомнил Алексея Олейника и все, чему он меня научил», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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1 комментарий

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Александр Шарин
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