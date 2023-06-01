Физиев ответил Гамроту: «Бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой?»

Теги UFC MMA Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев принял вызов Матеуша Гамрота.

«Согласен на сентябрь. Но, бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой? Я думал, что мы друзья», – написал легковес UFC Рафаэль Физиев в социальных сетях.

В последний раз Физиев дрался в марте, когда проиграл Джастину Гейджи решением большинства судей.

Гамрот – Физиеву: «Погнали, брат! Сделаем это в сентябре»

Физиев выложил фото боя 15-летней давности: «Лицо, как будто я в туалет захотел»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
5 раундов ледокольной "борьбы" без удержания мы тоже не выдержим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий