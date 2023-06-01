Физиев ответил Гамроту: «Бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой?»
Рафаэль Физиев принял вызов Матеуша Гамрота.
«Согласен на сентябрь. Но, бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой? Я думал, что мы друзья», – написал легковес UFC Рафаэль Физиев в социальных сетях.
В последний раз Физиев дрался в марте, когда проиграл Джастину Гейджи решением большинства судей.
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