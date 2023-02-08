Хамзат Чимаев: «Кадыров готов был дать Диазу 2 млн долларов, но Нейт все равно отказался»

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как отказался от боя с ним на 279.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание в преддверии боя. UFC поменял пары: Хамзат подрался с Кевином Холландом, а Диаз – с Тони Фергюсоном.

«За бой с Диазом мне платили 1 млн долларов и процент от PPV. Когда все поменялось, остался только миллион. Я предлагал Диазу забрать все мои деньги: и гонорар, и процент от продажи трансляций.

Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, что даст Нейту 2 млн долларов, чтобы он согласился на бой. Я сказал Диазу, но он все равно отказался.

Он просто нашел эту возможность выскочить. Нейт не хотел со мной драться. У меня не было перевеса в три-четыре килограмма, всего 900 граммов, но я не смог убрать их за ночь», – рассказал Чимаев.

Хамзат Чимаев: «За минуту заборю или отобью рожу Перейре»