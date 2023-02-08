Хамзат Чимаев: «Кадыров готов был дать Диазу 2 млн долларов, но Нейт все равно отказался»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как Нейт Диаз отказался от боя с ним на UFC 279.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание в преддверии боя. UFC поменял пары: Хамзат подрался с Кевином Холландом, а Диаз – с Тони Фергюсоном.

«За бой с Диазом мне платили 1 млн долларов и процент от PPV. Когда все поменялось, остался только миллион. Я предлагал Диазу забрать все мои деньги: и гонорар, и процент от продажи трансляций.

Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, что даст Нейту 2 млн долларов, чтобы он согласился на бой. Я сказал Диазу, но он все равно отказался.

Он просто нашел эту возможность выскочить. Нейт не хотел со мной драться. У меня не было перевеса в три-четыре килограмма, всего 900 граммов, но я не смог убрать их за ночь», – рассказал Чимаев.

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10 комментариев

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Pavel Harriss
продолжает позориться
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Бодратустра
Ответ Бодратустра
Интересная логика, а если бы Кадыров предложил Диазу 4 миллиона ты бы с ножом вышел? Вот по этому я всегда уважал братьяв Диаз, которые всегда осознавали собственную значимость, бодались с Уайтом и выходили в октагон когда они сами того хотят
Ну и да, сам посыл ущербный, он пытается выставить в невыгодном свете Нейта, хотя очевидно, что накосячил он и даже если стоктонец искал дверь для выхода, то показал и открыл её лично ты.
И да, любой спортсмен скажет, что последний килограмм скинуть сложнее, чем предыдущие 10, так что между 900 гр и 3 кг не велика разница
+2
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+2
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Бодратустра
Интересная логика, а если бы Кадыров предложил Диазу 4 миллиона ты бы с ножом вышел? Вот по этому я всегда уважал братьяв Диаз, которые всегда осознавали собственную значимость, бодались с Уайтом и выходили в октагон когда они сами того хотят
+2
0
+2
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Влад Юрьев
Интересно, заведут ли расследование откуда у гос чиновника 2 ляма для американских спортсменов? Ах да, глупый вопрос))
+2
0
+2
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maks44
Ответ Глеб Римский
Глава российского региона предлагает два миллиона долларов американцу за бой с шведом 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Это он их решил стравить между собой. Стратегия, однако...
+3
0
+3
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Ussaev M
откуда у него столько
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Глеб Римский
Ответ уличный иуда
Базовые привычки патриота
Базовые это скорее дача, квартира, машина, тут уже явно продвинутые😂 (хотя для Кадырова может быть и базовые)
+2
0
+2
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уличный иуда
Ответ Глеб Римский
Глава российского региона предлагает два миллиона долларов американцу за бой с шведом 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Базовые привычки патриота
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Римский
Глава российского региона предлагает два миллиона долларов американцу за бой с шведом 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+22
0
+22
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уличный иуда
2 миллиона долларов, собранных налогами всего народа
+8
0
+8
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