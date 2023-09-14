Дана Уайт: «Хамзат Чимаев – большое имя. Скоро он может подраться за титул»

Теги UFC Дана Уайт Шон О'Мэлли Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, кто может стать следующей большой звездой промоушена.

«Кто может стать следующей звездой? Не знаю, есть несколько кандидатов. Например, Дрикус дю Плесси. Хамзат Чимаев – большое имя, скоро он может подраться за титул чемпиона.

Шон О’Мэлли недавно завоевал пояс. А еще есть Стрикленд – всем было наплевать на него еще неделю назад, а теперь он самый популярный боец промоушена», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Чимаев запостил антиизраильскую сториз: «Вы лишь гости в Палестине. Иншаллах, однажды вы будете оттуда выдворены»

Почему Хамзат Чимаев выступает за Швецию, а не Россию?

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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