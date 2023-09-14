Дана Уайт: «Хамзат Чимаев – большое имя. Скоро он может подраться за титул»

Дана Уайт рассказал, кто может стать следующей большой звездой промоушена.

«Кто может стать следующей звездой? Не знаю, есть несколько кандидатов. Например, Дрикус дю Плесси. – большое имя, скоро он может подраться за титул чемпиона.

Шон О’Мэлли недавно завоевал пояс. А еще есть – всем было наплевать на него еще неделю назад, а теперь он самый популярный боец промоушена», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Чимаев запостил антиизраильскую сториз: «Вы лишь гости в Палестине. Иншаллах, однажды вы будете оттуда выдворены»

Почему Хамзат Чимаев выступает за Швецию, а не Россию?

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS