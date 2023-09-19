Малыхин рассказал о ссоре с незнакомцем на улице: «Он бухает возле церквушки и кричит, что кровь за меня проливал»
Анатолий Малыхин рассказал о ссоре с незнакомцем, которому боец сделал замечание.
«Братва, сейчас гуляю с сыном по бульвару и прохожу мимо часовенки, церквушки. Сидит тип с девчонкой, бухает, курит сиги, с крестом.
Я подхожу, делаю ему замечание: «Друг, ну так не пойдет». А он начинает газовать. Кричит: «Я кровь за тебя проливал».
Пацаны, пока такое мы будем позволять, что какой-то человек может в пяти метрах от церкви пить и курить... Ну где еще такое можете представить?
Не проходите мимо, делайте замечания. Рядом на лавках много людей, все сидят молчат. Не проходите мимо такого», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
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