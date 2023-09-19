Малыхин рассказал о ссоре с незнакомцем на улице: «Он бухает возле церквушки и кричит, что кровь за меня проливал»

Теги тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин рассказал о ссоре с незнакомцем, которому боец сделал замечание.

«Братва, сейчас гуляю с сыном по бульвару и прохожу мимо часовенки, церквушки. Сидит тип с девчонкой, бухает, курит сиги, с крестом.

Я подхожу, делаю ему замечание: «Друг, ну так не пойдет». А он начинает газовать. Кричит: «Я кровь за тебя проливал».

Пацаны, пока такое мы будем позволять, что какой-то человек может в пяти метрах от церкви пить и курить... Ну где еще такое можете представить?

Не проходите мимо, делайте замечания. Рядом на лавках много людей, все сидят молчат. Не проходите мимо такого», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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3 комментария

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Игорь Пичугин
Сиги, газовать. Все ясно, ещё один держатель заборов в бнедалеком будущем.
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VictorVallecano
РПЦ ничем не лучше сиг, бухла и прочих ЛСД.
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Александр Степанов
Ответ Игорь Пичугин
Сиги, газовать. Все ясно, ещё один держатель заборов в бнедалеком будущем.
Парень родился и вырос в Кемерово, в не самом лучшем районе и всю жизнь в спорте? Хочешь, чтобы он как профессор изъяснялся?
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