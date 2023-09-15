Менеджер Малыхина назвал примерную дату следующего боя Анатолия

Теги ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин проведет следующий бой в ONE FC в декабре 2023 года.

«Следующий бой Малыхина следует ждать в декабре. Пока нет конкретики – будет ли это бой с де Риддером за третий пояс, либо защита пояса в тяжелом весе в реванше с Алиакбари. Естественно, нам интересна возможность завоевать титул в третьем весе, мы готовы к этому.

Толя заряжен. В начале октября Анатолий вернется в Таиланд и приступит к активной подготовке», – сказал менеджер Анатолия Малыхина Александр Скаредин.

Напомним, что летом 2023 года Малыхин нокаутировал Аржана Бхуллара и стал чемпионом ONE FC в полутяжелом и тяжелом весах.

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