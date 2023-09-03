Ган – о бое с Аспиналлом: «У меня одна цель – забрать пояс»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Спивак Сирил Ган Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган заявил, что настроен стать чемпионом UFC.

«Интересен ли мне бой с Аспиналлом? Знаете, у меня есть только одна миссия – забрать пояс.

Я потерпел пару неудач, но цель все та же. Я буду делать все, чтобы двигаться дальше и прийти к этому», – сказал Сирил Ган после победы над Сергеем Спиваком.

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11 комментариев

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Давид Кочинян
Единственный интересный для нас бой Гана это с Томом, будет большой бой подвижных тяжей
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Артем
Ответ Марк Рейман
Тут любят ругать наших ufc-бойцов за отсутствие английского, а Ган тоже до сих пор "англицкий" не освоил.
он говорит по-английски вполне прилично, просто ивент был во Франции
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<~Inter~>
Самая непонятная ситуация у Павловича. Если Джонс решит закончить карьеру, то ему придется ждать победителями боя Ган-Аспиналла и в лучшем случае этот бой пройдёт под конец весны
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Вася Енотов
Ответ Александр Александров
скорее всего сделают претендентский бой ган аспинал, а Павловичу дадут еще кого-то на убой. потом победитель в бое Ган аспинал будет драться за титул, а проигравший с Павловичем. если Серёга продолжит выигрывать, бой за титул не за горами думаю
Сергей по идее должен быть первым в очереди, но на место претендентов толкают других . По идее Аспиналл никак не должен его обходить в очереди.... чувак, который споктнулся на одном из путей к претендентству, начав сначала путь. И Ган, которого уничтожили как цыплёнка и который имел две титульные попытки. И Павлович, который как ураган пронёсся и снес за секунды - минуты соперников, предпочтительно до конца раунда. Не понимаю вообще логику вещей. Видимо Дане нужен чемпион для еврорынка. Бизнес план зарешал и задвинул план соревнований подальше.
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besik
Ответ <~Inter~>
Самая непонятная ситуация у Павловича. Если Джонс решит закончить карьеру, то ему придется ждать победителями боя Ган-Аспиналла и в лучшем случае этот бой пройдёт под конец весны
Спрашивается каким боком Аспинал и Ган и бой за пояс
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Марк Рейман
Тут любят ругать наших ufc-бойцов за отсутствие английского, а Ган тоже до сих пор "англицкий" не освоил.
+3
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Александр Александров
Ответ Вася Енотов
Павловичу куда не пытайся, не пооучается никуда приклеиться в этой всей конструкции. Походу промоушен его решил мариновать и держать как вариант подмены
скорее всего сделают претендентский бой ган аспинал, а Павловичу дадут еще кого-то на убой. потом победитель в бое Ган аспинал будет драться за титул, а проигравший с Павловичем. если Серёга продолжит выигрывать, бой за титул не за горами думаю
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besik
Ответ Александр Александров
скорее всего сделают претендентский бой ган аспинал, а Павловичу дадут еще кого-то на убой. потом победитель в бое Ган аспинал будет драться за титул, а проигравший с Павловичем. если Серёга продолжит выигрывать, бой за титул не за горами думаю
Ну-да, Аспинал и бой за пояс, и по что там есть боец который его заслужил больше
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