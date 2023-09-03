Ган – о бое с Аспиналлом: «У меня одна цель – забрать пояс»
Сирил Ган заявил, что настроен стать чемпионом UFC.
«Интересен ли мне бой с Аспиналлом? Знаете, у меня есть только одна миссия – забрать пояс.
Я потерпел пару неудач, но цель все та же. Я буду делать все, чтобы двигаться дальше и прийти к этому», – сказал Сирил Ган после победы над Сергеем Спиваком.
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