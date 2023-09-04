Аспинэлл – о следующем сопернике: «Остался только один парень – большой русский, которого никто не хочет»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Сирил Ган Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл заявил, что готов подраться с Сергеем Павловичем.

«Я не хулиган. Если Ган не хочет драться, то я не собираюсь навязываться ему. Я хочу в клетку, а UFC этого не хочет. Знаю, что я неудобный соперник дня него. Думаю, что стилистически это отличный бой для меня, но если Сирил не хочет, то я пойму.

Остался только один парень – большой русский, которого никто не хочет. Я рад принять этот вызов. Буду счастлив подраться с Сергеем Павловичем. Я должен был уже давно получить бой, но поединки срывались по какой-либо причине. Давайте сделаем это. Я рад сразиться с любым, кто приблизит меня к титулу», – заявил боец UFC Том Аспинэлл.

В последнем поединке Том Аспинэлл нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру. Бой состоялся в июле.

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