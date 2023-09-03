Ган признался, что чувствовал страх перед боем со Спиваком: «Ощущал давление, хотел сделать все хорошо»

Сирил Ган признался, что чувствовал страх и давление перед боем с Сергеем Спиваком.

«Не буду врать: я ощущал давление и хотел выступить хорошо. Мы говорим не о баскетбольном или футбольном матче. Это совсем другое.

Просто у были какие-то эмоции, которые отличались от привычных. Я немного боялся, ощущал давление. Хотелось сделать все хорошо», – сказал бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган, нокаутировавший Сергея Спивака во втором раунде.

Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226

Видео: Ган забил руками и нокаутировал Спивака