Ган признался, что чувствовал страх перед боем со Спиваком: «Ощущал давление, хотел сделать все хорошо»
Сирил Ган признался, что чувствовал страх и давление перед боем с Сергеем Спиваком.
«Не буду врать: я ощущал давление и хотел выступить хорошо. Мы говорим не о баскетбольном или футбольном матче. Это совсем другое.
Просто у были какие-то эмоции, которые отличались от привычных. Я немного боялся, ощущал давление. Хотелось сделать все хорошо», – сказал бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган, нокаутировавший Сергея Спивака во втором раунде.
Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226
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