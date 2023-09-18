Джойс – о Дюбуа: «Было обидно, что парень, которого я уверенно избил, получил титульный бой раньше меня»

Джо Джойс расстроен тем, что с Александром Усиком дрался не он, а Даниэль Дюбуа.

«Было обидно, что парень, которого я уверенно избил, получил титульный бой раньше меня. Меня беспокоит, что я когда-то был чемпионом WBA, а сейчас полностью выбыл из борьбы за пояса.

У меня нет времени, чтобы как-то это изменить, поэтому я должен победить Чжана Чжилея. Именно поэтому я принял решение провести немедленный реванш с ним», – заявил британский боксер Джо Джойс.

Напомним, что в ноябре 2020 года Джойс нокаутировал Дюбуа в 10-м раунде.

Чжилей – о поединке Усика и Дюбуа: «Даниэль просто сдался. Он должен укрепить силу духа»

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

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