Эдди Хирн: «Чтобы выйти на элитный уровень, Дюбуа нужно быть более стойким»

Теги бокс Эдди Хирн Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн дал совет Даниэлю Дюбуа.

«Чтобы выйти на элитный уровень, ему нужно подниматься. Даниэль Дюбуа должен проявлять большую стойкость», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде, защитив чемпионские пояса в тяжелом весе.

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1 комментарий

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Святослав Игоревич
Разочаровал, конечно
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