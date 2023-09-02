Эдди Хирн: «Чтобы выйти на элитный уровень, Дюбуа нужно быть более стойким»
Промоутер Эдди Хирн дал совет Даниэлю Дюбуа.
«Чтобы выйти на элитный уровень, ему нужно подниматься. Даниэль Дюбуа должен проявлять большую стойкость», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде, защитив чемпионские пояса в тяжелом весе.
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