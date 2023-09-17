Крис Сайборг в соцсетях обвинила Абдель-Азиза в домогательствах, но затем удалила запись

Теги допинг USADA Крис Сайборг Bellator PFL / WSOF Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Крис Сайборг назвала домогательствами слова Абдель-Азиза о допинге в женских ММА.

Ранее Али Абдель-Азиз в соцсетях призвал USADA регулярно тестировать девушек-бойцов из PFL и Bellator: «Может, тогда они станут похожими на женщин, а не мужчин».

В комментариях под постом Абдель-Азиза Сайборг оставила запись, но позже удалила ее.

«Не знаю, о ком ты говоришь, но если речь обо мне, то надеюсь, что будешь таким же смелым, когда увидишь меня лично. Я не потерплю сексуальных домогательств», – приводит слова Крис Сайборг BJ Penn.

Сайборг – об уходе из UFC: «Перейдя в Bellator, я подписала один из самых выгодных контрактов в истории спорта»

На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Я лучше до Николая Валуева домогаться буду
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий