Крис Сайборг в соцсетях обвинила Абдель-Азиза в домогательствах, но затем удалила запись

Крис Сайборг назвала домогательствами слова Абдель-Азиза о допинге в женских ММА.

Ранее Али Абдель-Азиз в соцсетях призвал USADA регулярно тестировать девушек-бойцов из PFL и Bellator: «Может, тогда они станут похожими на женщин, а не мужчин».

В комментариях под постом Абдель-Азиза Сайборг оставила запись, но позже удалила ее.

«Не знаю, о ком ты говоришь, но если речь обо мне, то надеюсь, что будешь таким же смелым, когда увидишь меня лично. Я не потерплю сексуальных домогательств», – приводит слова Крис Сайборг BJ Penn.

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