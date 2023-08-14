Артем Резников: «Жалко, что не будет Bellator. Очень хорошая, сильная лига»

Теги MMA Bellator PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников прокомментировал возможное слияние лиги Bellator и PFL.

«Жалко… Жалко, что не будет Bellator. Очень хорошая, сильная лига. Но, тем не менее, мне кажется, будет интересно следить за PFL, просто мало кто смотрел этот промоушн раньше. Я, допустим, никогда не следил за ним. Смотрел за Bellator, UFC, ACA. Это три промоушна, за которыми я следил.

И, думаю, многие любители ММА следили именно за этими тремя промоушенами. PFL особо никто не смотрит. Но теперь PFL укрепил свои позиции, может даже стать второй лигой мира. И, скорее всего, так и будет», – заявил Резников.

Ранее сообщалось, что PFL покупает Bellator.

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