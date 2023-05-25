Сайборг – об уходе из UFC: «Перейдя в Bellator, я подписала один из самых выгодных контрактов в истории спорта»
Крис Сайборг объяснила переход из UFC в Bellator.
«В UFC нет активного женского полулегкого дивизиона. Я пыталась добиться немедленного реванша, но Нуньес не дралась в этом весе еще два года.
Когда в UFC не смогли предложить матч-реванш, то я провела последний бой по своему контракту, победив претендентку №1 Фелицию Спенсер, а затем стала свободным агентом.
Позже я подписала один из самых выгодных контрактов в истории спорта, заключив соглашение с Bellator», – сказала Крис Сайборг.
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