35-летний Сидельников дебютирует в боксе 20 октября в Перми

Кирилл Сидельников проведет дебютный поединок в боксе.

Его соперником станет кикбоксер Нидаль Бикири (13-3 в кикбоксинге). Бой в тяжелом весе по правилам бокса пройдет 20 октября в Перми в формате четыре раунда по три минуты.

Сидельников – бывший тяжеловес ММА с рекордом 14-7. В последний раз он дрался на турнире 1 в июле 2022 года, где нокаутировал .

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