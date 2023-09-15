35-летний Сидельников дебютирует в боксе 20 октября в Перми

Теги Кирилл Сидельников бокс Фабио Мальдонадо Ural FC Бокс/MMA/UFC

Кирилл Сидельников проведет дебютный поединок в боксе.

Его соперником станет кикбоксер Нидаль Бикири (13-3 в кикбоксинге). Бой в тяжелом весе по правилам бокса пройдет 20 октября в Перми в формате четыре раунда по три минуты.

Сидельников – бывший тяжеловес ММА с рекордом 14-7. В последний раз он дрался на турнире Ural FC 1 в июле 2022 года, где нокаутировал Фабио Мальдонадо.

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