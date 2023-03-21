Дацик: «Мозгов у меня и так нет. В «Пятерочке» по распродаже купил немножко»

В Самаре состоялась церемония битвы взглядов участников турнира Ural FC 2, который пройдет 25 марта. Российский боец-тяжеловес вышел на дуэль в майке с изображением боксера .

«Много всяких ненужных вопросов, чтобы не отвечать… Тем более, мозгов у меня и так нет. В «Пятерочке» по распродаже купил немножко, но и последние выносят», – сказал Дацик.

Фото: телеграм-канал «Ушатайка»

Ранее было опубликовано видео, в котором россиянин оскорбляет легендарного боксера. Позднее Дацик извинился.

Дацик и его соперник полминуты орали друг на друга – лучший стердаун, который вы видели