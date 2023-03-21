Дацик: «Мозгов у меня и так нет. В «Пятерочке» по распродаже купил немножко»
В Самаре состоялась церемония битвы взглядов участников турнира Ural FC 2, который пройдет 25 марта. Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик вышел на дуэль в майке с изображением боксера Мохаммеда Али.
«Много всяких ненужных вопросов, чтобы не отвечать… Тем более, мозгов у меня и так нет. В «Пятерочке» по распродаже купил немножко, но и последние выносят», – сказал Дацик.
Фото: телеграм-канал «Ушатайка»
Ранее было опубликовано видео, в котором россиянин оскорбляет легендарного боксера. Позднее Дацик извинился.
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