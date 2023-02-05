Кирилл Сидельников: «Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм»

Российский боец прокомментировал уход из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде .

«Все со слезами на глазах. Мне было приятно видеть мужиков, ветеранов, которые вышли в клетку и приняли Федора в свои ряды. Это достойное завершение. Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм.

Было бы круче, если бы Федор выиграл. Но он вышел на последний бой не с каким-то ветераном, не с молодым парнем. Он вышел с чемпионом организации! Это было достойно, похвально.

У него были возможности выбрать любого соперника, но он выбрал Бейдера. Это очень круто! Речь даже не о матче-реванше. Федор показал, что он готов бороться даже в последнем поединке.

Когда Федор сказал последние слова, сложил перчатки – это для многих придало сентиментальности. Легенда завершил карьеру», – сказал Сидельников.

Емельяненко всегда больно проигрывает: нокауты, редкий болевой, жуткие травмы. Семь главных моментов