Кирилл Сидельников: «Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм»
Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.
На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.
«Все со слезами на глазах. Мне было приятно видеть мужиков, ветеранов, которые вышли в клетку и приняли Федора в свои ряды. Это достойное завершение. Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм.
Было бы круче, если бы Федор выиграл. Но он вышел на последний бой не с каким-то ветераном, не с молодым парнем. Он вышел с чемпионом организации! Это было достойно, похвально.
У него были возможности выбрать любого соперника, но он выбрал Бейдера. Это очень круто! Речь даже не о матче-реванше. Федор показал, что он готов бороться даже в последнем поединке.
Когда Федор сказал последние слова, сложил перчатки – это для многих придало сентиментальности. Легенда завершил карьеру», – сказал Сидельников.
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