Кирилл Сидельников: «Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм»

Теги MMA Кирилл Сидельников Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

«Все со слезами на глазах. Мне было приятно видеть мужиков, ветеранов, которые вышли в клетку и приняли Федора в свои ряды. Это достойное завершение. Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм.

Было бы круче, если бы Федор выиграл. Но он вышел на последний бой не с каким-то ветераном, не с молодым парнем. Он вышел с чемпионом организации! Это было достойно, похвально.

У него были возможности выбрать любого соперника, но он выбрал Бейдера. Это очень круто! Речь даже не о матче-реванше. Федор показал, что он готов бороться даже в последнем поединке.

Когда Федор сказал последние слова, сложил перчатки – это для многих придало сентиментальности. Легенда завершил карьеру», – сказал Сидельников.

Емельяненко всегда больно проигрывает: нокауты, редкий болевой, жуткие травмы. Семь главных моментов

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