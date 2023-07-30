Леннокс Льюис – о бое Кроуфорда и Спенса: «Люблю, когда великие боксеры дают то, чего хотят фанаты»

Теги Леннокс Льюис полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Леннокс Льюис обратился к Теренсу Кроуфорду и Эрролу Спенсу после их боя.

«Большая похвала Теренсу Кроуфорду за отличную победу. Люблю, когда два великих бойца встречаются, чтобы дать фанатам то, чего они хотят.

Огромное уважение Кроуфорду и Спенсу за то, что они следуют за славой, историей и статусу неоспоримых. Поздравляю Теренса, а Эрролу желаю выучить урок», – написал бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис в соцсетях.

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