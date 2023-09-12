В UFC отреагировали на арест Асхабова: «Продолжим собирать дополнительную информацию. Его следующий бой отменен»

Теги происшествия UFC Хусейн Асхабов Бокс/MMA/UFC

В UFC отреагировали на арест Хусейна Асхабова в Таиланде.

Ранее стало известно, что бойца задержали по подозрению в ограблении и пытках.

«Организации известно об аресте и обвинениях в адрес Хусейна Асхабова. Мы продолжим собирать дополнительную информацию об инциденте.

UFC не собирается делать заявления до тех пор, пока не закончится судебное разбирательство. Его поединок, запланированный на 7 октября, отменен», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте промоушена.

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