Материнская компания UFC завершила сделку по покупке WWE

Теги бизнес UFC WWE Бокс/MMA/UFC

UFC и WWE официально объединились в новую публичную компанию.

Общая капитализация корпорации TKO Group, о создании которой было объявлено еще в апреле, составит $21,4 млрд. 51% акций компании будет принадлежать Endeavor, еще 49% – акционерам WWE.

Генеральным директором TKO Group станет Ари Эмануэль. Нынешний глава WWE Винс Макмэн будет назначен исполнительным председателем совета директоров.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом TKO. Цена акций – $102.

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