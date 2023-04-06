«Это хорошая возможность ударить Брока Леснара по лицу». Боец UFC Гилберт Бернс – об объединении WWE и UFC

Бразильский боец Гилберт Бернс выразил желание сразиться с Броком Леснаром, узнав об объединении UFC и WWE в одну корпорацию.

«Было бы неплохо, ведь это две огромные компании. Они могут помочь друг другу построить лучший рынок для каждой. Я думаю, что UFC может многому научиться у WWE, как и наоборот. И это хорошая возможность ударить Брока Леснара по лицу, верно? Это отличная возможность. Я никогда не встречал его, ему с этим повезло. Но... Я хочу дать Леснару пощечину, потому что он не имеет права толкать DC [Даниэля Кормье], когда тот прошел такой путь в октагоне. Я хочу ударить его по лицу», – сказал Бернс во время медиа-дня UFC 287.

Бернс имеет в виду инцидент между Леснаром и Кормье летом 2018 года, когда Брок толкнул соперника в ходе словесной перепалки.

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