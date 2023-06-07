Нуньес допустила переход в WWE: «Если контракт будет потрясающим, то почему нет?»

Аманда Нуньес может перейти в рестлинг после ухода из ММА.

«Если контракт потрясающий, почему бы и нет? Я уже добилась в ММА того, чего хотела, даже больше, чем я могла представить, когда начиналась моя карьера.

Я стала двойной чемпионкой. Я мечтала об одном титуле, а получила два... Я так счастлива, и посмотрим, что будет, когда я закончу в UFC.

Я уверен, что вы, ребята, еще увидите меня здесь, в любом случае», – сказала двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес.

Энтони Смит – об Аманде Нуньес: «Порой я жду ее ухода на пенсию. Кажется, она не получает удовольствие от боев»