«Не будет никаких кроссоверов». Дана Уайт – о проведении общих боев UFC и WWE

Теги UFC Дана Уайт MMA WWE Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему невозможны поединки между бойцами UFC и рестлерами WWE.

«Разница между UFC и WWE заключается в том, что WWE имеет развлекательную ценность – у них есть ребята, которые являются невероятными спортсменами. Они идут туда и делают свое дело. Но хорошо известно, что это сценарий.

А когда вы смотрите UFC, то понимаете, что это настолько реально, насколько это вообще возможно, это наш слоган. Эти парни – невероятные спортсмены. Они должны хорошо разбираться в различных видах боевых искусств.

У нас тоже есть развлекательная сторона, но это настоящая борьба. Все реально. В UFC нет предопределенных результатов. Так что не будет никаких кроссоверов», – сказал Уайт.

Напомним, что компания Endeavor Group, которая владеет UFC, приобрела рестлинг-промоушен WWE.

UFC объединяется с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

Официально: материнская компания UFC приобрела WWE

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3 комментария

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croon norm
да лучше сделать турнир между промоушенами. чемпионы уфс против чкмпионами беллатора например
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Артём Сергеев
да вообще №№№№№ть, раздули бизнес империю из ничего.
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Однако же СМ Панк дрался в ЮФС
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