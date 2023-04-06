«Не будет никаких кроссоверов». Дана Уайт – о проведении общих боев UFC и WWE

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему невозможны поединки между бойцами UFC и рестлерами WWE.

«Разница между UFC и WWE заключается в том, что WWE имеет развлекательную ценность – у них есть ребята, которые являются невероятными спортсменами. Они идут туда и делают свое дело. Но хорошо известно, что это сценарий.

А когда вы смотрите UFC, то понимаете, что это настолько реально, насколько это вообще возможно, это наш слоган. Эти парни – невероятные спортсмены. Они должны хорошо разбираться в различных видах боевых искусств.

У нас тоже есть развлекательная сторона, но это настоящая борьба. Все реально. В UFC нет предопределенных результатов. Так что не будет никаких кроссоверов», – сказал Уайт.

Напомним, что компания Endeavor Group, которая владеет UFC, приобрела рестлинг-промоушен WWE.

UFC объединяется с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

Официально: материнская компания UFC приобрела WWE