Официально: материнская компания UFC приобрела WWE

Компания Endeavor Group официально приобрела крупнейший в мире рестлинг-промоушен WWE. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Наша компания последние семь лет была в ударе, а теперь мы еще добавим WWE к своему портфолио. Я очень взволнован и рад переходу на новый уровень.

Винс Макмэн – акула в сфере рестлинга, а Ари Эмануэль [глава Endeavor] – настоящий зверь в том, что он делает. Нет предела тому, что мы можем достичь в следующие несколько лет», – написал Уайт в социальных сетях.

Endeavor – материнская компания промоушена. UFC и WWE объединятся в новую корпорацию с общей капитализацией в 21,4 миллиарда долларов.

Материнская компания UFC претендует на покупку WWE