Официально: материнская компания UFC приобрела WWE

Теги бизнес UFC Дана Уайт WWE Бокс/MMA/UFC

Компания Endeavor Group официально приобрела крупнейший в мире рестлинг-промоушен WWE. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Наша компания последние семь лет была в ударе, а теперь мы еще добавим WWE к своему портфолио. Я очень взволнован и рад переходу на новый уровень.

Винс Макмэн – акула в сфере рестлинга, а Ари Эмануэль [глава Endeavor] – настоящий зверь в том, что он делает. Нет предела тому, что мы можем достичь в следующие несколько лет», – написал Уайт в социальных сетях.

Endeavor – материнская компания промоушена. UFC и WWE объединятся в новую корпорацию с общей капитализацией в 21,4 миллиарда долларов.

Материнская компания UFC претендует на покупку WWE

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9 комментариев

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barcelonistas
Ответ Комнатный Герой💪
Старина Уайт теряет хватку. Я застал времена противостояний Кейна Веласкеса и Джуниора Дос Сантоса, грозного Алистара Оверима, опасного Фабрисио Вердума, противостояние Кормье и Джонса, восхождение Стипе Миочича и Камерунского Монстра - Франсиса Нганну, Хабиб vs Конор!!!!! А что сегодня? Печаль
По сути весь коммент про золотую эпоху в тяжелом весе, Джонс-Кормье и Конор-Хабиб. Не очень то и густо. Нганну вообще хз как в этот ряд попал.
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Nojevilka
Ответ teo_heel
Хоган уже лет десять как карьеру завершил, у него спина отсутствует как класс уже, он некоторое время на шоу вообще на костылях появлялся.
А недостатки есть?) Достойный соперник для Джонса как раз)
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teo_heel
Ответ Nojevilka
Ждём бой Джонса с Халком Хоганом!)
Хоган уже лет десять как карьеру завершил, у него спина отсутствует как класс уже, он некоторое время на шоу вообще на костылях появлялся.
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JohnySPB
Ответ Комнатный Герой💪
Старина Уайт теряет хватку. Я застал времена противостояний Кейна Веласкеса и Джуниора Дос Сантоса, грозного Алистара Оверима, опасного Фабрисио Вердума, противостояние Кормье и Джонса, восхождение Стипе Миочича и Камерунского Монстра - Франсиса Нганну, Хабиб vs Конор!!!!! А что сегодня? Печаль
Так пишешь- как будто это 30 лет назад было. Обязательно появятся новые звезды.
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Nojevilka
Ждём бой Джонса с Халком Хоганом!)
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paradose
Лишь бы бои нормальные остались… А не всякие Падди Пимблеты.
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Комнатный Герой💪
Старина Уайт теряет хватку. Я застал времена противостояний Кейна Веласкеса и Джуниора Дос Сантоса, грозного Алистара Оверима, опасного Фабрисио Вердума, противостояние Кормье и Джонса, восхождение Стипе Миочича и Камерунского Монстра - Франсиса Нганну, Хабиб vs Конор!!!!! А что сегодня? Печаль
+4
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Максим Медов
UFC уже скоро превратится в WWE. Кстати, мало кто знает, что WWE была когда-то обычной вольной борьбой , но профессиональной. Но потом шаг за шагом все это превратилось в цирк.
+8
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Los Galácticos
Винс Макмэн дружбан Трампа, тоже точно такой же фрик неадекват.
+4
-11
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