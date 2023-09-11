Дмитрий Бивол: «Я уже на финишной прямой. Не хочу боксировать в 40 лет»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру.

«Не хочу загадывать, как долго я буду боксировать, но понимаю, что это уже какая‑то финишная прямая. Если посмотреть на возраст, когда боксер становится ближе к 40 годам, то это уже закат карьеры. Если честно, я бы не хотел выходить в ринг, когда мне будет 40 лет. Я себя не вижу таким. Надеюсь, что я буду в боксе, буду как‑то принимать в нем участие, но не в качестве спортсмена в ринге.

Конечно, я хотел бы частично остаться в этом виде спорта, но помимо этого, хотел бы узнать и что‑то новое о жизни. С шести лет, когда я пришел в бокс, в моей голове ничего нет. Я сейчас узнаю и всегда узнавал что‑то интересное из других сфер деятельности. В мире много интересного, мне бы хотелось переключиться, но частично остаться в боксе, – заявил чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

18 декабря Биволу исполнится 33 года.

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2 комментария

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Оскар Муравьёв
Ну есть смысл побить рекорд и стать самым долго играющим чемпионом.. Бивол уже почти 6 лет чемпион подряд
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