Бывшая жена Бивола обвинила боксера в неблагодарности: «Я рожала детей, переводила интервью и искала врачей, а спустя 15 лет оказалась лишней»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина назвала боксера неблагодарным.

«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты часть команды. Помни, мы работаем на общее благо».

Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто ее сошьет.

Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для соцсетей на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей.

Потом, после 15,5 лет моего упорного труда, пришла настоящая слава, а я оказалась кем-то лишним. «Сиди и молчи.

И вообще это все я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила», – написала в соцсетях бывшая супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина.

Екатерина – (пока еще) жена Дмитрия Бивола. Перед первым свиданием боксер высылал ее маме паспортные данные

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17 комментариев

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Mike From Moscow
Если это так - то очень жаль.
Когда у вас ничего нет и супруга помогает прийти к успеху - то поведение МакГрегора в аналогичной ситуации мне гораздо симпатичнее
+24
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+24
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Алекс_80
Создавать комфортные условия для жизни, воспитывать детей, заниматься бытом - это действительно работа. Которую надо уважать, странно, когда мужчина не ценит или не понимает.
+10
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+10
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Плохо, когда расстаются люди после стольких лет вместе. Особенно учтивая тот факт, что сошлись они на симпатии наверное, а не из-за денег. Всегда думал, что если уж лет 10 друг друга терпеть могут, то и дальше жить можно. Но много браков распадаются и после 20 лет совместной жизни. Жалко, когда такое происходит.
+5
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+5
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mqh9pzrxgf
Ответ besik
"Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. " Я же мать
Ну по правде говоря, родить ребенка не так просто, глядя через какие испытания проходит моя супруга, я не уверен что смог бы пойти на такие жертвы. Конечно бывают женщины которые без усилий абсолютно, но бывают случаи из ряда вон, и на такое способны немногие
+5
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+5
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besik
"Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. "
Я же мать
+10
-9
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Александр Рыбаков
легконогих ты дешевка
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VictorVallecano
Ответ besik
"Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. " Я же мать
Тебе лишь бы ляпнуть, да?
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Фёдор Молчанов
Ответ Mike From Moscow
Если это так - то очень жаль. Когда у вас ничего нет и супруга помогает прийти к успеху - то поведение МакГрегора в аналогичной ситуации мне гораздо симпатичнее
Ключевое в ваших словах - «если это так».
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0
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Стены Иерихона
Ответ Hunt13
Полтора месяца назад вроде адекватно отозвалась о расставании. Пришло осознание что ли?
Очевидно, хотела получить при разводе больше
+1
-1
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