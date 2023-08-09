Бывшая жена Бивола обвинила боксера в неблагодарности: «Я рожала детей, переводила интервью и искала врачей, а спустя 15 лет оказалась лишней»

Бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина назвала боксера неблагодарным.

«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты часть команды. Помни, мы работаем на общее благо».

Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто ее сошьет.

Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для соцсетей на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей.

Потом, после 15,5 лет моего упорного труда, пришла настоящая слава, а я оказалась кем-то лишним. «Сиди и молчи.

И вообще это все я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила», – написала в соцсетях бывшая супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина.

Екатерина – (пока еще) жена Дмитрия Бивола. Перед первым свиданием боксер высылал ее маме паспортные данные

Дмитрий Бивол планирует подраться в октябре. Соперник еще не назначен